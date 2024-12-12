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Havran'da Mantar Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

Havran'da Mantar Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen 88 saatlik Mantar Yetiştiriciliği kursu başarılı bir şekilde tamamlandı. Kursa katılan 18 kursiyer belgelerini aldı. Yetkililer, kursun bölgedeki tarımsal üretime katkı sağlayacağını belirtti.

Balıkesir Havran ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen 88 saatlik Mantar Yetiştiriciliği kursu başarıyla tamamlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen kursa katılan 18 kursiyer, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Belge törenine, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Kaymakam Adayı Yusuf Emre Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan'da katıldı. Törenin ardından yetkililer, merkezdeki diğer kursları ziyaret ederek kursiyer ve usta öğreticilere başarılar diledi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin, mantar yetiştiriciliği kursunun, bölgedeki tarımsal üretime önemli bir katkı sağlayacağı belirtirken, kursiyerlerin edindiği bilgilerle kendi işletmelerini kurabileceklerini vurguladı. Kaymakam Özderin, kursların ilçenin ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli olduğunun da altını çizdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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