Antakya'da süt ürünleri üreten firma incelendi
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Antakya'daki süt ürünleri üreten bir firmada izlemelerde bulundu. İl Müdürü Abdurrahman Türkmen, gıda güvenliği ve yerel üretimin desteklenmesi konularına vurgu yaptı.
Hatay'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde faaliyet gösteren süt ürünleri üretimi yapan firmada incelemelerde bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen'in de yer aldığı incelemelerde; üretim süreçleri, hijyen ve kalite standartları ile tesisin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alındı. İl müdürü Türkmen; gıda güvenliğinin sağlanması ve yerel üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.
Ziyaret kapsamında; Hatay'da süt ve süt ürünleri sektörünün mevcut durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ile verimliliğin artırılmasına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi. - HATAY