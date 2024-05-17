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Hatay'da Kuvvetli Yağış Buğday Hasadına Zarar Verdi

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Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağış, hasat olgunluğuna erişen buğdaya zarar verdi. Yağışın etkisiyle buğday başaklarında tane dökülmesi ve kırılma görüldü. Çiftçi Sabri Kara, 150 dönümlük tarlasının yağıştan zarar gördüğünü ve 300 bin TL'lik zararı olduğunu belirtti.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağış, hasat olgunluğuna erişen buğdaya zarar verdi.

Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağış etkili olmuştu. Yağışla hava vatandaşların hayatını olumsuz etkilerken, tarım arazileri de yağıştan zarar gördü. Payas ilçesinde de yağmurun ve dolunun etkisiyle hasat olgunluğuna erişen buğday ekili tarlalar yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışın etkisiyle buğday başaklarında tane dökülmesi ve kırılma görüldü. Gözle görülen kırılmadan 150 dönümlük tarlası etkilenen çiftçi Sabri Kara, 300 bin TL'lik zararı olduğunu söyledi.

Çiftçi Sabri Kara 150 dönümlük buğday tarlasının yağıştan zarar gördüğünü belirterek "Payas ilçesinde 150 dönüm buğday ektim, dün gece yağan şiddetli yağmur ve dolu mahsule yüzde 50 oranında zarar verdi. Buğdayda 300 bin TL zararım var. Yetkililer bize destek olursa memnuniyet duyarız. Gözle görülür bir zararımız var" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sabri Kara Hatay Tarım Doğal Afet Hava Durumu Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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