Hatay'da Dinamit Patlamaları Evleri Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Bozlu Köyü'nde taş ocaklarının yaptığı dinamitle patlatma işlemleri nedeniyle evlerin camları kırılıyor ve duvarlarında çatlamalar meydana geliyor. Yerel dernek başkanı, bölgedeki insanların can güvenliğinin tehlikede olduğunu duyurdu.

Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Köyünde taş ocaklarında yapılan dinamitle patlatma işlemi nedeniyle çevredeki evlerin camları kırıldı, bazı evlerin duvarlarında çatlamalar meydana geldi. Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, "Bu bölgede yaşayan insanların can güvenliği yok. Yarın çok daha farklı zararlarla karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Köyünde taş ocaklarında yapılan dinamitle patlatma işleminden vatandaşlar olumsuz etkileniyor. Köy halkı hem zeytincilik faaliyetlerinin bittiğini hem de evlerinde patlatma işlemi nedeniyle rahat oturamadıklarını belirtiyor.

Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, Hatay 3'üncü İdare Mahkemesi'nin mahalle halkıyla açtıkları davada, yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve kısa süre içinde şirketin isim değişikliği ve kapasite daraltma ile aynı bölgede faaliyete geçtiğine dikkati çekti.

"Bölgede yaşayanların can güvenliği yok"

Karasu, "Bu karara rağmen ocak hala faaliyete devam ediyor. Bu insanlar artık evlerinde yaşayamayacak duruma geldi. Köyün bir bölümü gürültü ve tozdan yaşanmayacak durumda. İnsanların geçim kaynakları ellerinden alındı. Evler çatladı, camlar kırıldı. Yarın öbür gün belki bu insanların canına kastedilebilir. Bu bölgede yaşayan insanların can güvenliği yok. Yarın çok daha farklı zararlarla karşı karşıya kalabilirler. Yetkilileri burada yaşananları görmeye, şirketi de mahkeme kararına uymaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
