Hatay'da 420 Bin TL'lik Dev Tosun Alıcı Bekliyor

Hatay'da 420 Bin TL'lik Dev Tosun Alıcı Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde besicilik yapan İbrahim Yumuşak, 4 yaşındaki 1,4 ton ağırlığında dev tosunu Kurban Bayramı için 420 bin TL'den satışa çıkardı. Ancak yüksek fiyatı ve hırçınlığı nedeniyle alıcı bulmakta zorlanıyor.

Hatay'da besicilik yapan İbrahim Yumuşak, 4 yaşında olan ve bin 400 kilogram ağırlığa ulaşan devasa tosununu Kurban Bayramı için 420 bin TL'den satışa çıkardı. Dev cüssesiyle dikkat çeken tosun, fiyatı ve hırçınlığıyla müşterileri yanına yaklaştırmıyor.

Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde besicilik yapan çiftçi İbrahim Yumuşak, dededen kalan besicilik mesleğini devam ettirerek ata mesleğini sürdürüyor. Hayvanları ve işini severek yapan Yumuşak, çiftliğinde 150 büyükbaş ve 8 bin küçükbaş hayvanıyla kurban bayramına hazırlanmış durumda. Besici Yumuşak'ın çiftliğin 'kralı' ve 'babası' olarak ifade ettiği 4 yaşındaki, bin 400 kilo ağırlığa sahip tosunsa onlarca hayvanın içerisinde çiftliğin gözdesi konumunda. Görenlere 'Maşallah' dedirten devasa tosun 420 bin TL'lik fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Tosunu görmek için farklı bölgelerden vatandaşların çiftliğine geldiğini söyleyen Yumuşak, vatandaşların hayvanı gördüklerinde cüssesinden ve fiyatından dolayı ürktüklerini söyledi.

"Müşteriler tosunu görünce beğeniyorlar ama 420 bin TL'lik fiyatından dolayı kimse almaya yanaşmıyor"

Tosunun vatandaşların beğenisini topladığını ifade eden besici İbrahim Yumuşak, hem fiyatının hem de dev cüssesinin vatandaşları ürküttüğünü belirterek, "Besicilik mesleği dedemizden bizlere kadar devam ediyor. Bu tosunumuz 4 yaşında ve 1 ton 400 kilo ağırlığında. Bu tosunumuzun alıcısını bekliyoruz ama daha alıcısı çıkmadı. Tosunumuz babayiğit bir hayvan. Tosunumuza 420 bin TL teklif bekliyoruz ve pazarlık da yaparız. Burada 150 büyükbaş ve ağırlıklı olarak 8 bin küçükbaş hayvanımız var. Bin 400 kilo tosunumuzdan yüzde 50'si kemiksiz et çıkar. Yani 700 kilogram et çıkar. Tosunumuza 4 yıldır bakıyoruz. Önceleri damızlık olarak kullanıyorduk ama ağırlığından dolayı damızlık olmuyor. Bu yıl besiye çektik ve ağırlığı da belli. Alıcısı çıkana kadar daha ne kadar kilo alır bilemiyoruz. Bu yıl satışa çıktı ve bu Kurban Bayramı'na nasip oldu. Talibi henüz çıkmadı ama taliplerini bekliyoruz. Müşteriler tosunu görünce beğeniyorlar ama kimse almaya yanaşmıyor. Hem kendisinden hem de fiyatından korkuyorlar. 420 bin TL fiyat istediğimiz için kimse almaya yanaşmıyor. Hatay'ın çeşitli ilçelerinden gelip bu tosunu görmeye gelenler var. Bu çiftliğin kralı da babası da bu tosundur" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.