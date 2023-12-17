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Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Üretimi Destekliyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin artması ve çiftçinin ekonomik yükünün azalması için çalışmalarını sürdürüyor. Fide ve tohum hibesinden sera kurulumuna, gübre desteğine kadar pek çok hizmeti çiftçiyle buluşturan belediye, zeytincilik sektöründe de üreticilere destek oluyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin artması ve çiftçinin ekonomik yükünün azalması için yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Hatay ekonomisinde tarımın büyük pay sahibi olmasından hareketle projeler üretmeyi sürdüren HBB fide ve tohum hibesinden sera kurulumuna, sulama kanalları açımından gübre desteğine kadar pek çok hizmeti çiftçiyle buluşturuyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, zeytinciliği destekleme projesi kapsamında başvuru yapan üreticilere, yağ kapasitesinin arttırılması, taşımayı kolaylaştırma, kızışma, ezilme ve küflenmeye neden olan zararların ortadan kaldırılması amacıyla 30 kilogram taşıma kapasiteli zeytin kasalarını dağıtmaya devam ediyor.

Yetkililer, modern zeytincilikte nakliye koşullarını iyileştiren sandıkların, belli bir taşıma kapasitesine sahip olması ve hava sirkülasyonu sağlaması sayesinde üründe ezilme, küflenme ve bozulmayı önleyerek ürün kaybını azalttığını açıkladı.

Aynı zamanda sandıkların, yağ kalitesini arttırdığı gibi yağ üretiminde de belli bir standart yakalanmasını sağladığı belirtildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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