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Harbi Fenerbahçeliler Ramazan İftarında Bir Araya Geldi

Harbi Fenerbahçeliler Ramazan İftarında Bir Araya Geldi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fenerbahçeli taraftarlar, Harbi Fenerbahçeliler grubu olarak düzenledikleri iftar programında bir araya geldi. Yaklaşık 120 kişi katıldı, aileler birlikte oruç açtı ve çocuklar için geleneksel Karagöz ve Hacivat gösterimi yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarların oluşturduğu Harbi Fenerbahçeliler grubu, geçtiğimiz yaz düzenledikleri kahvaltı organizasyonunun ardından bu kez Ramazan ayında bir araya geldi. Yaklaşık 120 kişilik katılımla gerçekleştirilen iftar programında aileler ve çocuklar birlikte oruç açarak Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı.

Etkinlikte konuşan grup kurucusu İsmail Cesur, Harbi Fenerbahçeliler grubunun sadece maç izlemek için bir araya gelen bir topluluk olmadığını vurgulayarak, "Biz burada hem spor sevgisini hem de dostluk ve dayanışmayı büyütüyoruz. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun şekilde ailelerimizle bir araya gelmek istedik. Çocuklarımız için de geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

İftarın ardından çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterimi yapıldı. Geleneksel gölge oyunu, minik misafirleri hem eğlendirdi hem de Ramazan kültürünü yaşattı. Gösteriyi izleyen çocuklar kahkahalarla dolu anlar yaşarken, aileler de eski Ramazan eğlencelerinin yeniden canlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Harbi Fenerbahçeliler grubu, Fenerbahçe sevgisini paylaşarak büyüyen bu büyük aileyle Ramazan boyunca farklı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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