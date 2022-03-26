Haliliye'de 712 hanenin sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor - Haberler

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Haliliye'de 712 hanenin sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Haliliye'de 712 hanenin sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sıcak yemek dağıtımını 712 hanede devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sıcak yemek dağıtımını 712 hanede devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü "dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal faaliyetler devam ettirilirken, yılın 365 günü hanelere sıcak yemek dağıtılıyor. Aşevinde hazırlanan ve sefer taslarına konularak ailelere ulaştırılan hizmet ile sofralardan sıcak yemek eksik edilmiyor. Aşevi hizmetinden her gün 712 hanede toplam 3 bin 258 vatandaş faydalanıyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise hanelere 3 çeşit olarak ulaştırılan aşevi hizmetinin, 11 ayın sultanı Ramazan ayında da aralıksız devam edeceği kaydedildi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de 712 hanenin sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor

Haliliye'de 712 hanenin sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor

Haliliye'de 712 hanenin sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor

Haliliye'de 712 hanenin sofrasına sıcak yemek ulaştırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Yerel, Haberler

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