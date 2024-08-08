Hakkari Valisi Ali Çelik, Ferdi Branşlar Spor Salonunu Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Bulak Mahallesi'nde hizmete giren Ferdi Branşlar Spor Salonunu ziyaret ederek sporcularla sohbet etti.

Vali Ali Çelik, Bulak Mahallesi Mühürdaroğlu Caddesi üzerinde hizmete giren Ferdi Branşlar Spor Salonunu ziyaret ederek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'dan bilgiler aldı. Yıldırım; boks, eskrim, okçuluk, muay thai, judo, güreş, jimnastik gibi spor dalları için alanları mevcut olan Ferdi Branşlar Spor Salonunda her branşta 100-150 arası sporcunun, toplamda ise günlük 1000 gencin antrenman yapabileceğini ve spor salonunun 15 Temmuz itibariyle aktif olarak hizmet verdiğini belirtti.

Vali Çelik, ziyaretinde antrenman yapan sporcularla ayrı ayrı sohbet ederken; jimnastik, eskrim ve okçuluk sporcularının yaptıkları gösterileri izleyerek tebrik etti.

Vali Çelik; ziyareti sonrasında Ferdi Branşlar Spor Salonunun yanında resim, müzik, güzel sanatlar, halk oyunları gibi kültür & sanat etkinlikleri için inşa edilecek olan gençlik merkezi alanını da inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. - HAKKARİ