Hakkari, Doğa Sporları İçin Yeni Bir Cazibe Merkezi Olma Yolunda

Hakkari, Doğa Sporları İçin Yeni Bir Cazibe Merkezi Olma Yolunda
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaya ve heyetini ağırlayarak Hakkari'nin doğa sporları potansiyelini değerlendirdi. Cilo Dağları ve Sat Gölleri gibi doğal zenginliklerin hem yerli hem de yabancı doğaseverler için cazibe merkezi olabileceği vurgulandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaya ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ziyarette; Cilo Dağları, Sat Gölleri, buzullarla kaplı yüksek zirveler ve el değmemiş doğasıyla Hakkari'nin dağcılık ve doğa sporları açısından sunduğu eşsiz imkanlar ele alındı. Kentin doğal zenginliklerinin hem yerli hem yabancı doğaseverler için cazibe merkezi olabileceği vurgulandı.

Ulusal ve uluslararası etkinlikler, altyapı yatırımları ve gençlere yönelik eğitim programları üzerine fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, doğa sporlarının yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği mesajları öne çıktı.

Vali Ali Çelik, "Hakkari; yüksek zirveleri, buzul gölleri ve muhteşem manzaralarıyla doğa sporları için benzersiz bir coğrafya sunuyor. Bu potansiyeli harekete geçirmek için birlikte çalışmaya hazırız." diyerek nazik ziyaretleri dolayısıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu heyetine teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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