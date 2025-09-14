Hakkari'de Uçak Bileti Bulmakta Zorluk Yaşanıyor

Hakkarililer artan yolcu yoğunluğu nedeniyle uçak bileti bulmakta zorluk yaşadıklarını söyledi, ek sefer konulmasını talep etti.

Van Ferit Melen Havalimanı'nın üç ay sürecek tadilata girmesi, bölgedeki uçuş trafiğini Yüksekova, Muş ve Ağrı'ya yönlendirdi. Buna İran ve Irak'tan iş ve turizm amaçlı seyahat eden yolcular da eklenince Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yoğunluk arttı. Bilet bulmakta zorluk yaşayan vatandaşlar ve seyahat acenteleri ek uçak seferleri konulmasını talep etti. - HAKKARİ