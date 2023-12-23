Hakkari'de Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

Hakkari İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Hakkari Belediye Başkanlığı ile Bem-Bir-Sen arasında akdedilen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve Bem-Bir-Sen Hakkari İl Başkanı Faruk Işık tarafından imzalandı.

Sözleşme miktarı oranı yüzde 120 olarak en üst limitte imzalandı. Vali Çelik, imzalanan sözleşmenin İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Hakkari Belediye Başkanlığında çalışan memurlara hayırlı olmasını diledi. - HAKKARİ