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Hakkari'de JAK Timinden Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, Mergabütan Kayak Merkezinde kış sezonu öncesi vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla senaryolu bir kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikat, yaralanma, kaybolma ve telesiyejde kalma gibi durumlara müdahale yeteneklerini geliştirmek için yapıldı.

JAK timinden nefes kesen kurtarma tatbikatı

HAKKARİ - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından nefes kesen bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi tarafından Mergabütan Kayak Merkezinde kayak sezonu açılmadan önce vatandaşların kış döneminde aileleri ile birlikte huzur ve güven içerisinde kayak sporunu icra edebilmeleri, meydana gelebilecek yaralanma, pist dışına çıkarak kaybolma ve telesiyejde kalma gibi yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale edebilmek amacıyla kayak merkezinde senaryolu kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin, vatandaşların güvenle kayak yapmasına yardımcı olmak için kayak merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı belirtildi.

Hakkari'de JAK Timinden Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel

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