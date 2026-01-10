Haberler

Başkan Erkan: 'Basın, demokrasinin güçlenmesinde ve toplumsal bilincin oluşmasında önemli bir görev üstlenmektedir'
Hacılar Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak basının önemine vurgu yaptı.

Başkan Erkan mesajında, basının kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasındaki önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi; "Basın, demokrasinin güçlenmesinde ve toplumsal bilincin oluşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Özellikle Kayseri basını; şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine sağladığı katkılarla büyük bir değere sahiptir. Bu vesileyle, başta Kayseri basını olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
