- Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli projesi sertifika töreniyle sona erdi

DENİZLİ - Denizli'de proje bilincinin gelişmesi ve ortak proje yürütme konusunun yaygınlaşması amacıyla, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin yürüttüğü "Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli" projesi sertifika töreniyle sona erdi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin yürüttüğü "Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli" projesi 27 Kasım-1 Aralık 2023 tarihleri arasında 5 gün süreyle çoğunluğunu Denizli'deki esnafların oluşturduğu 200 kişiye hibe ve fon kaynaklarına yönelik proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi. Esnaf ve sanatkarların üye olduğu ve Denizli genelindeki 67 meslek odasının bağlı bulunduğu DESOB'un hayata geçirdiği proje döngüsü yönetimi eğitimi, proje kültürünün yaygınlaşması ve geniş kitlelere ulaşması hedefiyle hayata geçirildi. Eğitim içeriği çerçevesinde katılımcılara proje fikrinin oluşması, yazımı, projenin yönetilmesi ve sürdürülebilirlilik aşamaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca hibe, destek ve fon kaynaklarının özellikleri ile söz konusu destek enstrümanlarına nasıl başvuru yapılacağı da konular arasında yer aldı. Sertifika törenine, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale İlçe Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Ticaret Müdürü Cihat Özdemir, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli SMMMO Başkanı Mehmet Sarıgöl, DESOB Başkan vekili Osman Üçgül, proje eğitmeni Kazım Özdağ ve kursiyerler katılım sağladı. Program sonunda katılımcılara sertifikalarını protokol takdim etti.