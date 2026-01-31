Haberler

GSB Gençlik kış kulübü kapanış programı coşkuyla gerçekleştirildi

GSB Gençlik kış kulübü kapanış programı coşkuyla gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Gençlik Kış Kulübü programı, renkli anlarla sona erdi. Kahvaltı etkinliği ile başlayan kapanış, sanat atölyeleri ve sportif oyunlarla gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yürütülen GSB Gençlik Kış Kulübü programı, düzenlenen kapanış etkinliğiyle sona erdi. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği program, renkli görüntülere sahne oldu.

Kapanış programı, gençlerin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği kahvaltı etkinliğiyle başladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençler hem kaynaşma fırsatı buldu hem de keyifli vakit geçirdi. Programın devamında düzenlenen sanat atölyeleri, sportif oyunlar ve çeşitli etkinliklerle gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlandı. Etkinlikler süresince gençler, yeteneklerini sergileme imkanı bulurken aynı zamanda ekip çalışması, paylaşma ve dayanışma ruhunu da deneyimledi. GSB Gençlik Kış Kulübü boyunca gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri, sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri hedeflendi.

Düzenlenen kapanış programı ile kulüp faaliyetleri, gençlerin hafızalarında güzel hatıralar bırakarak tamamlandı. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin her alanda desteklenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek programa katılan tüm gençlere ve emeği geçen görevlilere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi