Gönüllü Gençlerden İl Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Gönüllü Gençlerden İl Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damla Gönüllülük Hareketi projesi kapsamında Bilecik'e gelen gönüllü gençler, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdiler. Yılmaz, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaptı.

"Damla Gönüllülük Hareketi" projesi kapsamında Bilecik'e gelen gönüllü gençler İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" projesi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından Bilecik'e gelen gönüllü gençler, kenttin turistlik yerlerini gezdiler. Gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gençler, ardından İl Emniyet Müdürü Yılmaz ile bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdiler.

Sohbet havasında geçen ziyarette Hakan Yılmaz, genç gönüllülere teşekkür ederek toplum hizmetine yönelik bu tür projelerin önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a sert sözler: Kazık atıp gitti

Ünlü müzisyen, Simge Sağın'ı ifşaladı! Eski defterler açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yaz tatili felakete dönüştü! Milli sporcudan acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.