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Gölpazarı İlçe Kaymakamı öğrencilerle buluştu

6 Aralık 2023 10:52 Son Güncelleme: 10:54 Abone Ol

Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, BİL-EN projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Sözen, öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi ve eksiklerin tamamlanması için talimat verdi.