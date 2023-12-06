Gölpazarı İlçe Kaymakamı öğrencilerle buluştu
Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, BİL-EN projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Sözen, öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi ve eksiklerin tamamlanması için talimat verdi.
Bilecik'te Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen BİL-EN projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, BİL-EN projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sıralarına oturan Kaymakam Sözen, kitap okudu. Ardından öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Kaymakam Sözen öğrencilerin kaldığı yurt ve yemekhaneyi denetleyerek tespit edilen eksiklerin tamamlanması için talimat verdi. - BİLECİK