Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu Badminton’da İl Birincisi Oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu, okul sporları kapsamında düzenlenen küçük erkekler badminton müsabakalarında il birincisi oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu Adıyaman'da yapılan il müsabakalarında 5 ve 6. öğrencilerinden oluşan 13 takım arasında il birincisi oldu.

Cumhuriyet Ortaokul, 13-15 Nisan tarihlerinde Şırnak ilinde yapılacak olan bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN