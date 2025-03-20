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Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu Badminton’da İl Birincisi Oldu

Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu Badminton’da İl Birincisi Oldu
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Adıyaman'ın Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu, okul sporları kapsamında düzenlenen küçük erkekler badminton müsabakalarında il birincisi oldu ve bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek.

Adıyaman'ın Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu, okul sporları kapsamında düzenlenen küçük erkekler badminton müsabakalarında il birincisi oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu Adıyaman'da yapılan il müsabakalarında 5 ve 6. öğrencilerinden oluşan 13 takım arasında il birincisi oldu.

Cumhuriyet Ortaokul, 13-15 Nisan tarihlerinde Şırnak ilinde yapılacak olan bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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