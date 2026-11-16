Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan'dan fındık desteği açıklaması: “Giresun ve Ordu’ya dönüm başına 100 dolar destek sağlanmalı”

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Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun ve Ordu'daki fındık üreticilerine dönüm başına en az 100 dolar destek verilmesini istedi.

Karan, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamasında, son yıllarda zararlılar ve fiyat istikrarsızlığı nedeniyle verim ve kalite kayıpları yaşandığını belirterek, artan girdi maliyetlerinin de üreticiyi zorladığını söyledi.

Yamaç arazilerde üretimin taban arazilere göre çok daha yüksek maliyetlerle gerçekleştirildiğine işaret eden Karan, Doğu Karadeniz'de fındık tarımının sürdürülebilmesi için özel teşvik uygulanması gerektiğini vurguladı.

Giresun ve Ordu'da tarımsal üretimin temelini fındığın oluşturduğunu ifade eden Karan, bölgedeki üreticilerin desteklenmesinin artık zorunluluk haline geldiğini belirtti. Giresun ve Ordu'daki fındık üreticilerine dönüm başına "100 dolar" destek verilmesini talep eden Karan, şunları kaydetti:

"Bu dağın, taşın bekçisi olan fındık üreticilerimizi korumak ve kollamak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bölgeye özel bir teşvik modelinin hayata geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA