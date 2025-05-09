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Gercüş'te Üzüm Yetiştiricilerine Modern Bağcılık Eğitimi

Gercüş'te Üzüm Yetiştiricilerine Modern Bağcılık Eğitimi
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Batman Valiliği'nin öncülüğünde, Gercüş'teki üzüm yetiştiricilerine yönelik düzenlenen modern bağcılık eğitimi programında, çiftçilere teknik bilgiler ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim, verimliliğin artırılması ve iş gücünün geliştirilmesi hedefleriyle gerçekleştirildi.

Gercüş'te üzüm yetiştiricilerine 'modern bağcılık eğitimi' verildi

BATMAN - Batman Valisi Ekrem Canalp'in himayelerinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle yürütülen "Üretim ve İstihdam için Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, üzüm yetiştiriciliği yapan Gercüşlü çiftçilere yönelik modern bağcılık eğitimi verildi.

Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde organize edilen eğitim programında, Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden uzman Kürşat Alp Aslan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendislerinden Mesut Tanı tarafından çiftçilere bağcılıkta dikkat edilmesi gereken teknik konular ve kaliteli bağ kurulumu hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Eğitimin uygulamalı bölümü arazide gerçekleştirilerek çiftçilerin teorik bilgilerini sahada pekiştirmeleri sağlandı. Modern tarım teknikleriyle verimliliğin artırılmasının hedeflendiği projeyle, hem üretim hem de istihdam alanında önemli katkılar sağlanması bekleniyor.

Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden uzman Kürşat Alp Aslan, "Bugün Gercüş ilçesinde kış budamasıyla ilgili eğitim verdik aynı zamanda yeşil budama yaz budaması dediğimiz tam bu döneme uygun olan çiftçilerimizin özellikle yaz aylarındaki yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı hastalık ve zararları ile mücadele, gerek iklimin vermiş olduğu sıcaklıktan dolayı bitkiler yapması gereken farklı uygulamaları kendileri ile güzel bir şekilde yeşil budamanın nasıl yapıldığına dair bilgilerimizi paylaştık.Hem teorik hem de uygulamalı eğitimimizi güzel bir şekilde çiftçilerimize aktardık. Bu eğitimler sayesinde çiftçilerimiz verim kalitesini daha da artacaktır" dedi.

Teorik ve uygulamalı eğitime katılan üzüm üreticilerinden Abdurrahman çiftçi de bu eğitimlerin çok faydalı olduğunu anlatarak katkısı olan herkese teşekkürlerini ileterek uygulamalı ve teorik eğitimler sayesinde daha iyi bir verim alacaklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Yerel
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