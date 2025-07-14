Gençlik ve Spor Yatırımları Ülkenin Geleceği İçin Önemli

Gençlik ve Spor Yatırımları Ülkenin Geleceği İçin Önemli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Süleyman Şahin, Bozüyük'te genç sporcularla bir araya gelerek, gençlik yatırımlarının önemini vurguladı ve tesislerin verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Süleyman Şahin, Bozüyük'te bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı tesisleri ziyaret ederek, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

Ziyarette tesislerin mevcut durumu hakkında bilgi alan Şahin, gençlerle sohbet etti, onların taleplerini dinledi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'inde eşlik ettiği program kapsamında, sporcuların antrenmanlarını yerinde izleyen Genel Müdür Şahin, sporcu gençlere başarı dileklerinde bulundu.

Gençlik yatırımlarının önemine dikkat çeken Şahin, "Gençlerimiz için yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu tesislerin aktif ve verimli kullanılması bizler için çok önemli" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlerin tamamı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.