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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Unutulmaz Etkinlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Unutulmaz Etkinlik
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Afyonkarahisar Emirdağ Gençlik Merkezi, 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Davulga beldesinde çocuklar için geleneksel oyunlar ve yarışmalar düzenledi. Katılımcılar, sosyal bağlarını güçlendiren ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Merkezim Her Yerde" projesi çerçevesinde, Afyonkarahisar Emirdağ Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler çocuklarla bir araya geldi.

Program ilçeye bağlı Davulga beldesinde yapıldı. Etkinlik çerçevesinde matrak, sandalye kapmaca, labirent gibi geleneksel ve eğlenceli sokak oyunları oynatıldı. Gün boyunca süren aktivitelerde çocuklar hem eğlendi hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

Keyifli yarışmalar ve etkileşimli oyunlarla dolu program sonunda, katılımcılar unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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