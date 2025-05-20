Gençler 19 Mayıs'ı Kurdek Dağı'nda Kutladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler Kurdek Dağına çıktı.

Gerger İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla "Gençler doğada" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında gençler, Gerger'in doğa harikası Kurdek Dağı'na çıktı.

Doğayla iç içe geçen etkinlikte gençler halay çekip voleybol oynayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlik alanında doyasıya eğlenen gençlerin sevinçleri görülmeye değerdi. - ADIYAMAN