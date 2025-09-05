Haberler

Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı'da Çocuklarla Buluştu

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı'da çocuklara geleneksel oyunları tanıttı. Etkinlikte halat çekme, mangala ve çuval yarışı gibi oyunlar oynandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu tarafından gelecek kuşaklara kültürel mirası aktarmak amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı", Ağrı'da çocuklarla buluştu.

Ağrı'da Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çocuklara geleneksel oyunları tanıtmayı amaçlayan etkinlikte halat çekme, mangala, mas güreşi, çuval yarışı gibi çeşitli oyunlar oynandı. Alanda kurulan oyun stantlarında çocuklar, hem eğlendi hem de geleneksel oyun kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktiviteler yapılırken, alana gelen aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Gün boyu süren etkinliklerde çocukların keyifli anlar yaşadığı gözlendi.

Türkiye'nin farklı şehirlerini dolaşan Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı'daki programının ardından diğer illerdeki öğrencilerle buluşmak üzere yoluna devam edecek. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
