Yörük köylerinden topladığı halı ve kilimleri satarak geçmişi geleceğe taşıyor

Gaziantep'te 15 yıldır baba mesleğini sürdüren Harun Kızılaslan, unutulmaya yüz tutan el dokumacılığını yaşatmak için Anadolu'nun farklı bölgelerini dolaşarak köylerdeki halı ve kilimleri satın alıp satışa sunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki dağ ve Yörük köylerinden toplanan el emeği göz nuru dokuma halı ve kilimler, Gaziantep'te yeniden alıcılarla buluşuyor. Yaklaşık 15 yıldır baba mesleğini sürdüren 35 yaşındaki Harun Kızılaslan, unutulmaya yüz tutan el dokumacılığını yaşatmak için Anadolu'nun farklı bölgelerini dolaşarak köylerdeki halı ve kilimleri satın alıp satışa sunuyor. İçerisinde hikaye ve kültürel miras taşıyan el dokuması halı ve kilimlerin özelliklerine göre 10 ila 15 bin TL arasında alıcı bulduğunu belirten Kızılaslan, özellikle yerli ve yabancı turistlerin ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Gaziantep'te mesleği sürdüren yalnızca 2-3 kişinin kaldığını, bu işin ciddi bilgi ve tecrübe gerektirdiğini söyleyen Kızılaslan, mesleğin ustalardan öğrenilerek devam ettirilmesi gerektiğini de vurguladı.

"Baba mesleğini devam ettiriyorum"

Türkiye'nin dört bir yanındaki köylerden topladığı kilimleri satarak baba mesleğini devam ettirdiğini söyleyen Kızılaslan, "Biz, 60 ila 80 yıl önce üretilen el emeği göz nuru dokuma halı ve kilimleri köylerden toplayarak buraya getiriyoruz. Ben de burada satarak 15 yıldır baba mesleğini devam ettiriyorum. Satışa sunduğumuz halı ve kilimler, eski olmaları, koyun yününden üretilmeleri, kök boya kullanılarak dokunmaları, uzun süreli geçmişe sahip olmaları ve sağlıklı yapılarıyla biliniyor" dedi.

"Turistler geçmişe yolculuk yapmış gibi hissediyor"

Turistlerin yoğun ilgi ve talep gösterdiğini aktaran Kızılaslan, kilimlerin fiyatının 10 bin ila 20 bin TL arasında değiştiğini de söyleyerek, "Kilimler, yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bu tarz kilimleri gören turistler çok beğeniyor ve kendilerini geçmişe yolculuk yapmış gibi hissettiklerini söylüyorlar. Halıların fiyatları ise 10 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor. Ürünler, müşterilerden yoğun talep görüyor" ifadelerini kullandı.

"Bu mesleği yaparak geçmişi geleceğe taşıyoruz"

Gaziantep'te bu mesleği yapan birkaç kişi kaldığını söyleyen Kızılaslan, "Geçmişten izler taşıyan, hikayesi olan halı ve kilimleri geleceğe aktarıyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Bu meslek daha çok Antalya, Kapadokya, İzmir, İstanbul Kapalıçarşı ve Sultanahmet gibi turistik bölgelerde yapılıyor. Gaziantep'te ise bu mesleği sürdüren 2-3 kişi kaldı. Bu işi bilen de pek yok. Biz, babadan öğrendiğimiz için devam ettiriyoruz. Bu meslekte çırak yetişmiyor. İşi ustadan ve babadan birebir öğrenmek, mesleğin içinde yetişmek gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı