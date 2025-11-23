Haberler

Gaziantep'te Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Güncelleme:
Araban ilçesinde 2025 yılı ikinci ürün silajlık mısır hasadına başlandı. Hasat süreçleri ve pazar durumu hakkında Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun bilgi verdi. Üretim verimliliği yüksek olsa da maliyetler ve satış fiyatları üreticileri üzüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2025 yılı ikinci ürün silajlık mısır hasadına başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, silajlık mısıra da ülkenin birçok bölgelerinden yoğun talebin olduğunu söyledi.

Yağlık dane mısıra ülke genelindeki yağ üretimi yapan firmaların, silajlık mısıra ise canlı hayvan besiciliği yapılan çiftliklerin talep gösterdiğini söyleyen Altun, yağlık dane ve silajlık mısır ürünlerinde bu yıl kalite ve rekoltesinin yüksek olduğunu da dile getirdi.

Toplanan mahsullerin satış fiyatının üreticileri üzdüğünü söyleyen Altun, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında bu yıl mısır hasadımızda verim iyi ama maliyet yüksekliği ve satış fiyatının düşüklüğü üreticilerimizi üzüyor. Araban Ovası'nda üretilen yağlık dane ve silajlık mısır, ülkenin birçok bölgesindeki yağ üretimi yapan firmalar ve büyükbaş canlı hayvan üretimi yapan çiftliklere gönderiliyor. Araban Ovası'nda bu yıl ikinci ürün yağlık dane ve silajlık mısır olarak yaklaşık 12 bin dönüm alanda mısır hasadına başlandı" ifadelerine yer verdi.

Araban Ovası'nda İkinci ürün yağlık dane mısır üreticisi Güllüce (Terbizek) Kırsal Mahallesi Muhtarı ise, "Araban Ovası Batal mevkiinde 75 dönüm alanda yağlık dane mısır hasadımı yaptım. Bir dönüm alanda bir ton mısır aldım. Rekolte iyi ama ekimden hasada kadar girdi maliyetlerinin yüksekliği ve satış fiyatların düşüklüğü yüzünden benim gibi tüm Arabanlı mısır üreticisi çiftçiler olarak mağduriyet yaşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
