Foça Belediyesi Kursları 4 Yılda 3 Bin Kişiye Ulaştı

Foça Belediyesi'nin açtığı kültür-sanat, spor, dans ve kişisel gelişim kursları, son 4 senede toplam 3 bine yakın kişiye ulaştırıldı.

Hali hazırda Foça ve Yenifoça'da devam eden İngilizce 8-10 yaş, İngilizce ve Almanca konuşma kulüpleri, piyano, gitar, bağlama, yan flüt, resim (GSF ve GSL hazırlık), oyuncak atölyesi, Türk Halk Oyunları, flamenko, zumba, pilates, çocuk dans, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, tiyatro, taekwando, basketbol, boccia (engelli vatandaşlar için) kurslarına 700'e yakın kişi devam ediyor.

YENİ KURSLAR AÇILACAK

Foça Belediye'nin öz kaynaklarıyla 2022 yılında tamamladığı Atatürk Sosyal Yaşam Merkezinin imkanları kurs alanlarını da çoğaldı. Talepler doğrultusunda Foça ve Yenifoça'nın yanı sıra Bağarası, Ilıpınar, Gerenköy mahallelerinde yeni kurslar açılacak.

Öte yandan Foça Belediyesi Engelsiz Kafe'de düzenlenen el işi kursuna katılan vatandaşlar ürettikleri el işleri ile aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

MESLEKİ EĞİTİMLER DE VERİLECEK

Atatürk Sosyal Yaşam Merkezi'nin bir eğitim ve etkinlik merkezi olarak faaliyete başlamasının ardından Foça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hali hazırda devam eden kurslara ilave olarak, istihdam odaklı mesleki eğitimler ve örgün eğitim sistemine müfredat dışı eğitimler ile destek verecek alternatif bir eğitim modeli üzerinde çalışmalara başladı.

Yurtdışı bağlantılar ve değişim programları için Pi Gençlik Derneği ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gençlere yönelik yaz kampı projesi hazırlıkları devam ediyor.