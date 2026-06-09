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Filipinler'deki depremde can kaybı 37'ye yükseldi

Filipinler'deki depremde can kaybı 37'ye yükseldi
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Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 37'ye, yaralı sayısı 456'ya yükseldi. Bin 900 bina hasar gördü, havalimanı zarar gördü ve uçuşlar ertelendi.

Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 37'ye yükseldi.

Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi, Mindanao Adası açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, yaralı sayısının ise 456 olduğu, 4 kişiden ise henüz haber alınamadığı belirtildi. yerel yetkililer, Mindanao Adasında aralarında oku, hastane ve konutun bulunduğu bin 900 binanın hasar gördüğü, bu binaların bin 500'ünün ise tamamen yıkıldığını bildirdi. Filipinler'in General Santos şehrinde bulunan General Santos Uluslararası Havalimanı'nın hasar gördüğü ve uçuşların ertelendiği aktarılırken General Santos kenti için acil durum ilan edildi. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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