Fenerbahçeli Baba-Kız, Şampiyonluk İçin Hayvan Kestiler

Elazığ'da fanatik Fenerbahçeli baba-kız, Sadettin Saran'ın başkanlığı sonrası yeni şampiyonluklar kazanmak için adadıkları hayvanı kesti.

Elazığ'da yaşayan Mehmet Fatih ve kızı Elif Yaren Çakar, Fenerbahçe fanatikliği ile dikkat çekiyor. Evlerinin renklerini dahi sarı ve lacivert yapan aile, geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa seçilmesi üzerine yeni şampiyonluklar kazanmak için adadıkları hayvanı kesti. Koyu Fenerbahçeli olan Elif Yaren Çakar, Sadettin Saran'ın başkan olması ve adadıkları hayvanın kesimiyle birlikte Fenerbahçe şampiyonluğu göreceklerini belirtti.

Adadıkları hayvanı kestiklerini aktaran Mehmet Fatih Çakar, " Elif Yaren'in Sadettin Saran'ın başkan olabilmesi için adadığı adaklık kurbanı kestik. İnşallah bu kurbanlıkla birlikte Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'la şampiyonluğunu görmüş oluruz" dedi.

Fanatik Fenerbahçeli Elif Yaren Çakar, "Sadettin Saran ile Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Saran Başkan Fenerbahçe şampiyon. Yeni başkanımızla birlikte şampiyonluk gelecek ben de inşallah o şampiyonluğu yaşayacağım. İnşallah kestiğimiz adakla Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gelecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarı Ayhan Aydın da, "Fenerbahçe'nin makus tarihi değişsin diye Fatih hocamın da katkılarıyla adak kestik. Yeni yönetimin başarılı olması için dua edeceğiz. Yıllardır şampiyonluk yaşamadık. Şampiyonluk ve Fenerbahçe'nin istikbali için dua edeceğiz. Sadettin Başkan'a da görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ