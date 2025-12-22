Haberler

Kazımcan Karataş'a çakmak atan şahsa 2 yıl 1 aya kadar hapis istemi

Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray futbol maçında Galatasaraylı futbolcu Kazım Can Karataş'a çakmak atan şüpheli M.G. hakkında 9 ay ile 2 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ayrıca, şüpheliye bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildi.

Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakasında sahaya atılan çakmağın Galatasaraylı futbolcu Kazım Can Karataş'ın yüzüne isabet etmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.G. hakkında, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 17. maddesinde düzenlenen "taşkınlık yapma" suçu delaletiyle "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame düzenlendi. Şüpheli hakkında 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan, şüpheli M.G.'ye 1 yıl süreyle spor müsabakalarından men cezası verildi. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

