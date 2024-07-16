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Eti Krom Madencileriyle İşveren Arasında Anlaşma Sağlandı

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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom'da çalışan madencilerin ücretlerinde iyileştirme talebiyle başlattıkları grev sona erdi. İşveren ile işçi temsilcileri arasında yapılan toplantıda yüzde 15 zam ve yılda 3 maaş ikramiye kararı alındı.

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom'da çalışan madencilerin, ücretlerinde iyileştirme talebiyle başlattıkları grevin 15'inci gününde, işveren işçi temsilcileriyle masaya oturma kararı aldı. Görüşmeler sonucunda işçilere yüzde 15 zam ve yılda 3 maaş ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.

Alacakaya ilçesinde Eti Krom'da çalışan 350'yi aşkın maden işçisinin başlattığı grev işçilerin taleplerinin kabul edilmesiyle son buldu. Grev temsilcisi ve beş işçi ile işveren Yüksel Yıldırım arasında yapılan toplantıda işçilerin taleplerinin kabul edildiği ve işçilerin işbaşı yapacakları öğrenildi.

İşçilere yüzde 15 zam, yılda 3 ikramiye

Eti Krom işçi temsilcileriyle işveren arasında 7 saat süren toplantıda işveren ile işçi temsilcileri anlaşmaya vardı. Toplantıda alınan karara göre işçilere yılda 3 maaş ikramiye maaşlara ise yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi. Üçüncü ikramiyenin, hedefler tutarsa ve disiplin suçu olmaması durumunda verilmesi kararlaştırıldı. İşçilerin taleplerinin kabul edilmesiyle birlikte işçilerin grevlerine son vereceği duyuruldu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Alacakaya Eti Krom Elazığ Zam Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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