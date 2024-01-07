İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Ruhsat Alan Esnafla Buluştu

İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde görev süresince ruhsat alan esnafla bir araya gelen Başkan Hürriyet, "Belediye başkanı olsun, esnaf olsun, kobilerimiz olsun, küçük büyük her işletmemiz bu amaç ve gaye içerisinde İzmit'i hep bir adım ileriye taşımaya çalışıyoruz" dedi.

Ortak akıla değer verip kentin bileşenlerini bu amaç etrafında bir araya getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görev süresince ruhsat alan esnafla akşam yemeğinde buluştu. İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde misafir edilen, esnafın talep ve önerilerinin dinlendiği programa ilgi yoğun oldu.

"ORTAK AKIL BULUŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ"

Başkan Hürriyet, şunları söyledi:

"Bizim dönemimizde ruhsat alıp işletmesini açmış esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Aynı sofranın etrafında sıkı ilişkiler kurmak istiyoruz. Ben yaptım oldu değil, ortak akıl buluşmalarını önemsiyoruz. Vatandaşımızın bir isteği varsa direkt bize ulaştırabilsin diye bu tarz toplantılar yapıyoruz. Kenti daha yaşanılabilir kılmak adına her öneriyi almaya çalışıyoruz.

"ESNAF KENTİN ANA DAMARLARINDAN BİR TANESİ"

Esnaf kentin ana damarlarından bir tanesi. Birçok sorunu ve ihtiyacı bilen kitleler. Sadece esnaflık yapmak değil İzmit'in gelişiminde ve toplumsal dokusunun gelişmesinde önemli rol oynadığınızı biliyoruz. Güzel İzmit'imizde faaliyet gösteren işletmelerimiz sadece kentimize ekonomik değer yaratmakla kalmıyor. Aynı zamanda şehrin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlıyor. Hepimizin ortak hedefi İzmit'i daha modern, yaşanabilir, gelişmiş bir kent yapmak. Belediye başkanı olsun, esnaf olsun, kobilerimiz olsun, küçük büyük her işletmemiz bu amaç ve gaye içerisinde İzmit'i hep bir adım ileriye taşımaya çalışıyoruz. Zor süreçlerde elimizden geldiğince yanınızda olmaya çalıştık.

"PEK ÇOK YERİMİZİ YENİLEDİK"

Uzun yıllardır dokunulmayan onlarca sokağı yenilemeye devam ediyoruz. Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi, Sabri Ekmen Sokak, Hamam Sokak, Şaban Sarıgülle Sokak, İstikbal Sokak, Yeni Cuma'nın yanındaki Mimar Sinan Sokak, Rauf Orbay Sokak, Köseoğlu Sokak, Akça Cami Caddesi, Acısu, Cebesoy Sokak, Kuruçeşme İsmail Özen ve Hasan Atakan Caddeleri, Kapanönü, Yeşilova Turan Güneş Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, İshak Paşa Caddesi gibi pek çok yerimizi yeniledik.

"İZMİT İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bir ilçe belediyesi için bunlar kolay işler değil. Bütün arkadaşlarımızın özverisi var. Bütçemizi en verimli şekilde kullanarak, İzmit'i daha yaşanabilir, daha modern bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Belediyemizin kaynaklarını, siz değerli hemşerilerimizin refahı için kullanmaya devam edeceğiz. Ayrıca hepiniz artık biliyorsunuz, Bir dernekler yerleşkemiz var. Burayı da bağlı olduğunuz, dernekler odalar da gelip kullanabilirsiniz. Bunun için sizler için çalışan Esnaf ve Dernekler Masası Koordinatörlerimiz var. İletişime geçebilirsiniz kendileriyle de.

"ÇINAR SATIN ALMA UYGULAMASI GELİŞTİRDİK"

Çınar Satın Alma uygulamasını oluşturduk. Sizin paranızı kullanırken doğru kullanmaya çalışıyoruz. Bir yandan da bütün işlerimizi şeffaflaştırıyoruz. Bütün ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz. Satın almalarımıza bütün esnaf teklif verebilsin diye Çınar Satın Alma uygulaması geliştirdik. Bu uygulamayı Bilgi İşlem Müdürlüğümüz yaptı. Arzu eden esnafımız bu uygulamaya kayıt olarak doğrudan temin ile aldığımız bütün mal ve hizmetlere teklif verebilir. Hiç mecbur olmadığımız halde doğrudan teminlerimiz çok şeffaf bir şekilde halkın hizmetine sunduk. Bunu, bütün arkadaşlarımız adına gururla söylüyorum. Hepinize yeni yılda sağlık, başarı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum."

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.