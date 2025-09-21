Esnafın Sesinden Kış Korkusu: Üretim Yurt Dışına Kaydı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Akın Yüksel, üretimin yurt dışına kayması, yüksek maliyetler ve artan denetim baskısının esnafı zora soktuğunu söyledi.

Eskişehir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Akın Yüksel, okulların açılmasıyla ilkokul gruplarında satışların bu yıl iyi geçtiğini, ancak bunun dışında yaz döneminin beklentilerin altında kaldığını ifade etti. "Türkiye'de üretimin durduğunu, Mısır gibi ülkelere kaydığını" savunan Yüksel, şunları söyledi:

"Bu sene geçen seneden antrenmanlı olduğumuz için yazdan pek bir umudumuz yoktu açıkçası. Ama okul döneminde bir beklentimiz vardı. Bu okul dönemi gayet güzel geçti. Esnafımızın yüzü uzun yıllardan sonra güldü. Güzel bir okul dönemi geçirdik açıkçası. Özellikle ilkokul gruplarında inanılmaz derecede satış yaptık.

Bunu yüreklilikle ve gururla söylüyoruz. Onun haricinde maalesef bizi kötü bir kış dönemi bekliyor, esnafı. Bunun en büyük sebeplerinden biri, Türkiye'de üretim durduğu için fiyatların insanlara pahalı gelmesi. Şu an İstanbul'un Laleli'ye gidin, maalesef üretim durmuş durumda. İnsanlar kapının önünde oturuyor, tavla oynayacak duruma gelmişler. İki sene önce orada insan yürüyemezken, şu an maalesef üretim bitmiş durumda.

"Vergicilerle karşı karşıya gelmekten çok sıkıldık"

Üretim maalesef Mısır'a kaydı. Bizim 8 bin lira verdiğimiz SSK ücretine, orada insanlar çalışıyor. Devlet yetkililerinin önlem alması gerekiyor. Almadıkları takdirde maalesef biz esnaf, kötü kışların yanında kötü yazlar da geçirmeye başlarız artık. Bununla ilgili devlet yetkililerinin önlem almasını, bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Türkiye'de 2,5 milyon esnaf var. Bunu dörtle çarparsanız, esnaf ailesi olarak yaklaşık 10 milyon kişiyiz. Ama maalesef sesimiz duyulmuyor. Gittiğimiz yerlerde üzülerek söylüyoruz, kapılar suratımıza sonuna kadar kapatılıyor.

Maliyeciler akşama kadar dükkanlarımızdan çıkmıyor. Bizi töhmet altında bırakıyorlar. Bizi vergi kaçakçısı gibi nitelendiriyorlar. Çarşılarda her sene olduğu gibi yılbaşına doğru mali ve SSK denetimleri artardı. Ama bu sene maalesef kontrolden çıkmış durumda. Bizim temennimiz şu: Bize ceza kesilmesi isteniyorsa, bize bir ceza kessinler. 'Çantacılara şu kadar, hamamcılara şu kadar, kitapçılara şu kadar, galericilere şu kadar.' Biz cezamızı ödeyelim. Ama her gün vergicilerle karşı karşıya gelmekten inanın artık çok sıkıldık."