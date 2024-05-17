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Esnaf Kredilerinin Faizleri Artırıldı, Tepkiler Büyüyor

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Türkiye'de esnafın ticari faaliyetlerini desteklemek amacıyla, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla sağlanan kredi faizleri artırıldı. ESOB Başkanı Rasim Fırat, 'Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu kararla esnafın beli bükülür' dedi.

Türkiye'de esnafın ticari faaliyetlerini desteklemek amacıyla, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla sağlanan kredi faizleri artırıldı. ESOB Başkanı Rasim Fırat, "Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu kararla esnafın beli bükülür" dedi.

Halkbank aracılığıyla Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından verilen kredilerin faizlerinin artırılması, ülke genelinde tepkileri beraberinde getirdi. Erzurum'da da ses yükselten isim Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ESOB) Başkanı Rasim Fırat oldu. Yeni faiz oranlarının, mevcut kredilere yansıtılmasının esnafın yükünü artırdığına dikkat çeken Başkan Rasim Fırat, ekonomide esen her rüzgarın bedelinin esnaf ve sanatkara ödetildiğini vurguladı.

Başkan Fırat, "Faiz oranlarındaki artış, Hazine destekli esnaf kredilerine önemli bir güncellemeyle yansıdı. Her daim bırakın elini, vücudunu taşın altına koyan, ekonominin bel kemiği esnaf ve sanatkarımız bu düzenlemeyi hak etmiyor. Dünya ölçeğinde yaşanan ve ülkemize de yansıyan krizlerin bedelini hep esnafımız ödüyor. Örneğin, 11.10.2022 - 09.07.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 7,5'ten yüzde 17'ye yükseltildi. Bu durum esnaf ve sanatkarımıza reva görülemez" diye konuştu.

"Acilen yeni düzenleme yapılmalı"

Daha önce verilmiş kredilerde faiz artımını geri çekmesini beklediklerini kaydeden Başkan Fırat, şöyle dedi. "Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte devletin faiz oranlarını yükseltmesini anlayışla karışlıyoruz. Ancak önceden verilmiş kredilerin faizlerinin artırılması bize göre son derece yanlıştır. Zaten zor şartlar altında ticari faaliyetlerini yürütmeye çalışan esnaf ve sanatkarımız acilen yeni bir düzenleme beklemektedir."

Faizler böyle artırıldı

Örneğin 04.01.2021 - 06.06.2021 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 8,5'ten yüzde 18'e ve 07.06.2021 - 10.10.2022 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 9,5'tan yüzde 21'e çıkarıldı. Ayrıca 10.07.2023 - 06.09.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 12,5'ten yüzde 24'e, 07.09.2023 - 24.09.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 24'e yükseltildi. Son olarak, 25.12.2023 - 31.03.2024 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 25'ten yüzde 29'a çıkarıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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