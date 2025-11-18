Haberler

Esnaf Bağ-Kur Primlerinde İndirim Talep Ediyor

Güncelleme:
Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, ekonomik kriz nedeniyle esnafın Bağ-Kur primlerini ödeyemediğini ve bu nedenle 9 bin gün olan prim şartının 7 bin 200'e indirilmesini talep etti. Evsen, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve hükümetten yapılması gereken düzenlemeleri vurguladı.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, ekonomik kriz nedeniyle kentteki esnafın Bağ-Kur primlerini ödeyemez hale geldiğini belirtti. Esnafın emekliliği için gereken 9 bin gün prim ödeme şartının 7 bin 200'e indirilmesini isteyen Evsen, Ankara'daki esnaf temsilcilerinin esnafın hakkını yeterince savunamadığını söyledi.

Evsen, yaptığı açıklamada, Bağ-Kur'lu esnafa verilen 7 bin 200 prim günü sözünün iki yıldır tutulmadığını ifade ederek, "Esnafın en büyük sorunu Ankara'daki yetkililer. Oda başkanları ve bizleri temsil etmesi gereken makamlarda olanlardır. Esnafın sesi Ankara'da duyurulamadı ve esnaf SSK'lı gibi emekli olamadı. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor" dedi.

Ekonomik krizin kıraathane, kahve ve kafe işletmelerini derinden etkilediğini belirten Evsen, müşteri kitlesinin büyük bölümünü oluşturan emekli ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı nedeniyle artık çay bile içecek durumda olmadığını söyledi. Evsen, "Bu insanlar açlıkla mücadele ediyor. Çay ocağına oturmak bile onlar için lüks haline geldi" ifadelerini kullandı.

Evsen, kiraların yüksekliği nedeniyle esnafın dükkan sahiplerine çalışır hale geldiğini vurguladı. Deprem sonrası ticari yapıların yenilenmemiş olmasının da işyerlerinin kira yükünü artırdığını ifade eden Evsen, POS komisyonları ve KDV uygulamalarının da esnaf üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Evsen, "Kiraların 100-150 bin liraya çıktığı yerde esnafın ayakta kalması mümkün değil. Dükkan sahiplerini vicdanlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Hükümetin emekliler ve asgari ücretliler için düzenleme yapması gerektiğini söyleyen Evsen, bu kesimlerin alım gücünün artmasının küçük esnafın da durumunu düzelteceğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

