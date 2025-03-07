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Esnaf 800 Bin Liralık Veresiye Defterini Yaktı

Esnaf 800 Bin Liralık Veresiye Defterini Yaktı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir esnaf, borçlarını ödemeyen müşterilerine sitem ederek 800 bin liralık alacaklarını kaydettiği veresiye defterini sobada yaktı. Müşterilerine hakkını helal ettiğini belirten esnaf, borç ödememe durumu karşısında duygularını ifade etti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde borcunu ödemeyenlere sitem eden esnaf, 800 bin liraya yakın alacaklarını kaydettiği veresiye defterini, "Bana kimsenin borcu yok, ben herkese hakkımı helal ediyorum. Bundan sonra dükkanımın önünden geçin selam verin ama veresiyeyi ben değil, siz öldürdünüz" diyerek sobada yaktı.

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılından bu yana tuttuğu veresiye defterindeki yaklaşık 800 bin lirayı alamayan 11 yıllık esnaf Niyazi Taş, kendini kayda alarak veresiye defterini sobada cayır cayır yaktı. Alacaklı olduğu insanlara mesaj veren Taş, "2019'dan itibaren müşterilerimizin çoğalmasıyla vereseyi defteri tutmaya başladım. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan da dükkanımızı kapattık. Her Ramazan'a girerken müşterilerimizi arıyoruz, borçlarını hatırlatıyoruz. Veresiye defterinin için de öyle şeyler var ki. Mesela dükkana gelip yemeğini yemiş, sonradan 'Veririm' demiş ve benden pazar parası istemiş, onu da vermişim. Böyle müşterilerimizde var. Telefonla aradığım müşterilerimizin çoğu maalesef borcunu ödemedi. Bende 2019'dan bu yana tutmuş olduğum veresiye defterindeki yaklaşık 800 bin liralık alacağımı kendi irademle yakmak istiyorum. Bana kimsenin borcu yok ben herkese hakkımı helal ediyorum. Bundan sonra dükkanımın önünden geçin selam verin. Ama veresiyeyi ben değil, siz öldürdünüz" diyerek 800 bin liralık alacaklarının yazılı olduğu defteri sobaya atıp yaktı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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