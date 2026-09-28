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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Balıkesirspor'u 7-1 yenen Eskişehirspor'u tebrik etti

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Balıkesirspor'u 7-1 mağlup eden Eskişehirspor için tebrik mesajı yayımladı. Yılmaz, sergilenen oyun ve farklı skordan memnuniyet duyduğunu belirterek galibiyetin takıma moral vermesini ve sezonun geri kalanı için başarı dileğinde bulundu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, lig mücadelesinde Balıkesirspor'u farklı skorla mağlup eden Eskişehirspor için tebrik mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Balıkesirspor karşısında sahadan 7-1 farklı galibiyetle ayrılan şehrin temsilcisi Eskişehirspor'u tebrik etti. Karşılaşmada sergilenen oyun ve kazanılan galibiyetten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, siyah-kırmızılı camiaya sezonun geri kalanı için başarı dileğinde bulundu.

"Sahada inanç, skor tabelasında zafer vardı"

Yayımladığı mesajında alınan sonucun takıma moral kazandıracağını vurgulayan Vali Erdinç Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesirspor karşısında sergilenen muhteşem oyun, atılan birbirinden güzel goller ve tabeladaki farklı skor bu formanın ağırlığını bir kez daha gösterdi. Sahada inanç, skor tabelasında zafer vardı! Şehrimizin gururu Eskişehirspor'u, Balıkesirspor karşısında elde ettiği anlamlı galibiyetten dolayı yürekten kutluyorum. Bu güzel galibiyetin takımımıza devam eden mücadelelerinde moral ve güç vermesini diliyorum. Eskişehirsporumuza başarılarla dolu bir sezon temenni ediyorum. Kırmızı Şimşekler gürlemeye devam edecek!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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