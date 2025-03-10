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Eskişehir Taşbaşı Çarşısı Esnafı, Eskişehirspor İçin Bayraklarla Donatıldı

Eskişehir Taşbaşı Çarşısı Esnafı, Eskişehirspor İçin Bayraklarla Donatıldı
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Eskişehirspor'a destek vermek amacıyla Taşbaşı Çarşısı esnafı, çarşıyı dev Eskişehirspor bayrakları ile süsleyerek takıma moral verdi. Vatandaşlar bu coşkulu atmosferden memnun kaldı.

Eskişehir Taşbaşı Çarşısı Esnafı, çarşıyı Eskişehirspor bayrakları ile donattı.

Eskişehirspor'a destek vermek isteyen Taşbaşı Çarşısı esnafı, çarşıyı adeta kırmızı-siyah renklere bürüdü. Taşbaşı Çarşısı, üzerinde 'Formanda zaferin şahlanan renkleri var!' ve 'Taşbaşı Çarşısı esnafı Eskişehirspor'umuza başarılar diler' yazılı dev Eskişehirspor bayraklarıyla süslendi. Çarşıyı gezen vatandaşlar ise bu coşkulu atmosferden oldukça memnun kaldı. Eskişehirspor'un kalan maçlarında da esnafın tam destek vereceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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