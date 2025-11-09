Eskişehir Otogarında Ara Tatil Yoğunluğu

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte farklı illere gitmek isteyen vatandaşlar, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ilk ara tatilin başlamasıyla birlikte Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketlilik yaşandı. Tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkmak isteyen öğrenciler ve aileleri, sabah saatlerinden itibaren otogara akın etti. Ellerinde bavullarıyla peronları dolduran vatandaşların, tatil bölgelerine ve memleketlerine gitmek için yola çıktığı gözlemlendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs bekleme alanlarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. - ESKİŞEHİR