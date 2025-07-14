Eskişehir'de Yazda Ferah Parfüm Tercihi

Eskişehir'de sıcaklardan bunalan vatandaşlar ağır kokular yerine ferah kokuları tercih ediyor.

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla beraber vatandaşların parfüm tercihlerinde de değişiklik yaşanıyor. Eskiden ağır kokular tercih eden vatandaşlar yaz aylarında ferahlamak adına daha hafif kokular tercih etmeye başladı.

"Yazın kesinlikle odunsu ve ağır kokular önermiyoruz"

Eskişehir'de parfüm satışı yapan Özlem Oymak, yaz mevsiminde ağır kokuların tercih edilmemesi hakkında, "Şu an en çok revaçta olan vanilyalı kokular. Lavantalı ve yasemin notalı parfümler de çok tercih ediliyor. Yazın kesinlikle odunsu ve ağır kokular önermiyoruz. Bunun yerine ferah kokular kullanabilirler. Çünkü yaz sıcaklığında bunaltıcı olabiliyor. Soranlara ilk bunu söylüyoruz" dedi.

"Parfüm fiyatları 180 liradan başlıyor"

Parfümlerde her bütçeye uygun ürün bulunduğunu belirten Özlem Oymak, "Fiyatlar 180 liradan 950 liraya kadar değişiyor. Bu yüzden her bütçeye uygun ürünler bulunuyor. Küçük boyutlu, çantaya sığabilen 'doldur, kullan' kitleri de rağbet görüyor. Kadınlar bu küçük kitleri daha çok tercih ediyor. Hem yer kaplamıyor, hem de taşınması daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR