Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 170 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde 48 firmada toplam 170 bin 964 TL idari para cezası uyguladı. Denetimlerde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlıkları gibi birçok aykırılık tespit edildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 170 bin 964 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 05-11 Aralık 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 48 firmada bin 210 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 170 bin 964 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 10 firmada 50 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

