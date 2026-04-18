Eskişehir'de üreticiler tarım sigortalarıyla ilgili bilgilendirildi

Eskişehir'de üreticiler tarım sigortalarıyla ilgili bilgilendirildi
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım sigortalarının yaygınlaştırılması amacıyla geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, tarım sigortalarının önemi ve gelecekteki uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarım sigortalarının tanıtılması, yaygınlaştırılması ve üreticilerin doğal afetler gibi risklere karşı korunması amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Koray Köklü'nün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Eskişehir'de tarım sigortaları kapsamında 2006 yılında 9 poliçe tanzim edilmişken, bu sayının 2026 yılında 84 bine ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Çiftçilerin tarım sigortaları konusunda daha katılımcı olmaları gerektiği vurgulandı. Toplantıda sunum yapan Köklü, devlet destekli tarım sigortalarının önemine değindi. 2026 yılı uygulamaları ve getirilen yenilikler hakkında detaylı bilgiler veren Köklü, üreticilere daha iyi hizmet sunabilmek adına her yıl ürün ve risk yelpazesinin genişletildiğini belirtti.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
