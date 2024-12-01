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Eskişehir'de Soğuk Havada Sıcak Simit Kuyruğu

Eskişehir'de Soğuk Havada Sıcak Simit Kuyruğu
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Eskişehir'de pazar kahvaltısı için sıcak simit almak isteyen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen fırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aileleriyle birlikte simit almak için bekleyenler, yoğun ilgiyle dikkat çekti.

Eskişehir'de pazar kahvaltısına sıcak simit alabilmek için kuyruğa giren onlarca kişi, soğuk havaya rağmen dakikalarca sıra bekledi.

Hafta sonunda aileleriyle birlikte sıcak simit eşliğinde güzel bir kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar, Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde bulunan fırın işletmesinin önünde kuyruk oluşturdu. Yoğunluğa rağmen soğuk havada kuyruğa giren onlarca kişi, sıcak simit alabilmek için dakikalarca sıra bekledi. Görenlerin de dikkatini çeken o anlar çevreden geçen bir vatandaş tarafınan cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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