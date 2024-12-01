Eskişehir'de Soğuk Havada Sıcak Simit Kuyruğu

Eskişehir'de pazar kahvaltısına sıcak simit alabilmek için kuyruğa giren onlarca kişi, soğuk havaya rağmen dakikalarca sıra bekledi.

Hafta sonunda aileleriyle birlikte sıcak simit eşliğinde güzel bir kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar, Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde bulunan fırın işletmesinin önünde kuyruk oluşturdu. Yoğunluğa rağmen soğuk havada kuyruğa giren onlarca kişi, sıcak simit alabilmek için dakikalarca sıra bekledi. Görenlerin de dikkatini çeken o anlar çevreden geçen bir vatandaş tarafınan cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR