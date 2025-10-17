Eskişehir'de 'Şeker Pancarı Tarla Günü' Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Şeker Pancarı Tarla Günü' etkinliğinde, üreticilere çeşitli konularla ilgili bilgilendirme yapıldı.

'Şeker Pancarı Tarla Günü' etkinliği, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil'in de katıldığı etkinliğe İnönü İlçesi'ndeki üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte; şeker pancarı üretiminde verimliliğin artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama teknikleri ile tarla bakım uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Üreticilere şeker pancarında doğru gübreleme, toprak analizi, modern sulama sistemleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca, bölgedeki üretim miktarları ve pancar teslim süreci kooperatif yetkilileri tarafından detaylıca anlatıldı.

Program, üreticilerle yapılan tarla incelemesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR