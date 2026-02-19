Haberler

Eskişehir'de ilk iftar öncesi metrelerce "pide" kuyruğu

Güncelleme:
Ramazan ayının ilk gününde Eskişehir'de sıcak pide almak isteyen vatandaşlar, fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İftar vaktine dakikalar kala fırınlar önünde geleneksel pide kuyrukları dikkat çekti.

Eskişehir'de Ramazan ayının ilk gününde iftar sofralarının vazgeçilmezi olan sıcak pideyi almak isteyen vatandaşlar, fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir'de iftar telaşı başladı. Ramazan'ın ilk gününde, iftar vaktine dakikalar kala fırınların önünde geleneksel pide kuyrukları boy gösterdi. Kent merkezindeki fırınlarda taze ve sıcak Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar, metrelerce uzayan kuyruklarda sabırla bekledi. Fırıncıların yoğun mesaisi sürerken, fırın önlerinden caddeye taşan kalabalık kameralara yansıdı. - ESKİŞEHİR

