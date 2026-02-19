Eskişehir'de ilk iftar öncesi metrelerce "pide" kuyruğu
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir'de iftar telaşı başladı. Ramazan'ın ilk gününde, iftar vaktine dakikalar kala fırınların önünde geleneksel pide kuyrukları boy gösterdi. Kent merkezindeki fırınlarda taze ve sıcak Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar, metrelerce uzayan kuyruklarda sabırla bekledi. Fırıncıların yoğun mesaisi sürerken, fırın önlerinden caddeye taşan kalabalık kameralara yansıdı. - ESKİŞEHİR