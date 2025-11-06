Eskişehir'de Özel Yurt Denetimleri Süreklilik Arz Ediyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, özel yurtlarda denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlerin güvenli, konforlu ve sağlıklı ortamlarda barınabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da aktif olarak yer alıyor. İl Müdürü Hasan Kalın, yapılan denetimlerin gençlerin geleceğine yatırım olduğunu belirterek, "Her şey gençliğimiz için, her şey geleceğimiz için çalışıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin gönül rahatlığıyla kalabilecekleri yaşam alanları oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Denetimler kapsamında yurtların fiziki şartları, güvenlik önlemleri, hijyen şartlarını ve öğrenci memnuniyeti gibi pek çok başlık detaylı şekilde inceleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR