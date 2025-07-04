Eskişehir'de Kaset Satan Harun Koçak Tüm Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Eskişehir'de Kaset Satan Harun Koçak Tüm Dikkatleri Üzerine Çekiyor
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Eskişehir'de Arifiye Mahallesi'nde kaset satışı yapan Harun Koçak, 28 yıldır bu işte çalıştığını ve vatandaşlara kaset satmaya devam ettiğini belirtti. Kasetleri 100 TL'den satan Koçak, dikkat çekici çabasıyla dikkatleri üzerine topladı.

Eskişehir'de kent merkezinde dolaşıp vatandaşlara kaset satmaya çalışan Harun Koçak, uzun yıllardır bu şekilde geçimini sağladığını anlattı.

Arifiye Mahallesi'nde elindeki poşetle gezerek kaset satmaya çalışan Harun Koçak göze çarptı. Karşı karşıya geldiği neredeyse tüm vatandaşlara, "Kaset almak ister misiniz?" diye soran Koçak'ın çabası çekti. Harun Koçak, faklı türdeki kasetleri yaklaşık 28 senedir bu şekilde dolaşıp sattığını anlattı. Koçak, kasetlerin adetini 100 TL'ye sattığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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