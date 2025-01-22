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Eskişehir'de Karnelerini Alan Çocuklar, Oyuncakçıları Doldurdu

Eskişehir'de Karnelerini Alan Çocuklar, Oyuncakçıları Doldurdu
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2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk döneminin sona ermesiyle birlikte Eskişehir'de çocuklar karnelerini alarak aileleriyle birlikte oyuncakçılara akın etti. Oyuncakçı esnafı, en çok lego ve uzaktan kumandalı araba gibi ürünlerin tercih edildiğini belirtti.

Eskişehir'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk döneminin bitmesi ile karnelerini alan çocuklara hediye alan aileler oyuncakçılarda yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin başlamasıyla karnelerine kavuştu. Çocuklarına hediye almak isteyen aileler, oyuncakçıların yolunu tuttu. Son günlerde işlerindeki yoğunluğun arttığını açıklayan esnaf, en çok lego ve uzaktan kumandalı araba gibi oyuncak ürünlerinin tercih edildiğini söyledi.

"Aldıkları karneleri kutlamak için aileleri ile birlikte geliyorlar"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncakçı esnafı Ercan Üstünbaş, "Karnelerin dağıtılmasından dolayı oyunccak satışlarında gözle görülür bir hareket var. Çocuklar, karnelerini kutlamak için aileleri ile birlikte hediye almaya geliyorlar. En çok lego, uzaktan kumandalı araba ve oyuncak bebek terih ediliyor. Eskiden misket almaya gelen çocuklar artık lego almak için geliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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