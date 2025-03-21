Eskişehir'de itar yemeğinde birlik ve beraberlik sofrası kuruldu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar yemeğinde Vali Hüseyin Aksoy, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ESO'nun katkılarıyla bir iftar yemeği düzenledi. Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Hüseyin Aksoy, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, İl Müdürü Hasan Kalın, kahraman gaziler ve kıymetli aileleri bir araya geldi. Birlik ve beraberlik sofrası olarak nitelendirilen iftar yemeği, katılımcılar arasında dayanışma ruhunu pekiştirdi. - ESKİŞEHİR